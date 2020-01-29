Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3) - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)

7 saat önce

DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİManisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından, birçok aile geceyi AFAD çadırlarında geçirdi.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3), System.String[]

DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından, birçok aile geceyi AFAD çadırlarında geçirdi. Deprem korkusu sebebiyle evlere girip yemek dahi yapamadıklarını aktaran Şevkiye Kelebek (39), "Sarsıntılar devam ettiği için çadırda yaşıyoruz. Bir süredir deprem olmadığı için rahatlamıştık. Ancak dünden beri yeniden sallanmaya başladık. Bugün de çadırda kalacağız. Akşam, korkudan yemek bile yiyemedik" dedi.

Depremzede Mediha Coşan (47) ise en büyük korkuyu çocukların yaşadığını söyleyip, "Günlerimiz korkunç geçiyor. Çocuklarımız da korku içinde. Onlara destek olmaya uğraşıyoruz. Deprem anında torunum, 'Babaanne beni bırakma' diyor. Çadırda komşularımıza birlikte kaldık. Sürekli sarsıntı oluyor" ifadelerini kullandı.

Geceyi çadırda geçiren vatandaşlardan Nesibe Özgür (60), yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Hayatımız çok zor geçiyor. Allah bu yaşantıyı kimseye göstermesin. Gelinim hamile olduğu için bir yere de götüremiyoruz. Dünden beri evimize giremiyoruz. Hızlı bir şekilde yemek hazırlayıp dışarıda yiyoruz" diye konuştu.

KOYUNLARIN ÜRKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların ürktüğü görüldü. Hayvanların sağa sola hareket etmesi görüntülere yansıdı.

Tolga TAHÇI, Erdinç ALKAN/AKHİSAR- KIRKAĞAÇ (Manisa), DHA)


Akhisar, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsünden korunmak isteyen vatandaşlar maske almak için metrelerce kuyruk oluşturdu
"Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]