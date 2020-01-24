Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
7 saat önce
AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILACAKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Akhisar'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından mahallelere giderek, bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Akhisar'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından mahallelere giderek, bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Bakan Kurum sırasıyla Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda ilçe halkı bir araya gelen Kurum, yetkililerden de bilgi aldı. Hasarlı yapıları da inceleyen Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp, yeniden inşa edileceğini söyledi. Akhisarlılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Kurum, mahalle ziyaretlerinden sonra Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.
Tolga TAHÇI/AKHİSAR (Manisa),
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