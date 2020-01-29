Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

6 saat önce

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADIManisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'tan itibaren meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yıkım kararı çıkan yapıların yıkımına başlandı.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4), System.String[]

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'tan itibaren meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yıkım kararı çıkan yapıların yıkımına başlandı. Manisa Valiliği, AFAD ve belediye ekipleri, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından minare ve kubbesinde ağır hasar meydana gelen Vahdet Camii'nin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Bölgedeki evler boşaltılırken, araç yolları da trafiğe kapatıldı. İlk olarak iş makineleriyle caminin yıkımı başlarken, minare ise bağlanan kuşaklarla kademeli olarak yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan caminin yerine yeni bir cami inşa edileceği belirtildi. Karakurt Mahallesi'nin yanı sıra Selçikli, Musalar ve Gökçeahmet mahallerinde de yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Tolga TAHÇI/MANİSA,


Akhisar, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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