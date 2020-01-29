Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

6 saat önce

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADAManisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4), System.String[]

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADA Manisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların yaşadığı tedirginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların huzursuz bir şekilde sağa sola hareket ettikleri görüldü.


Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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