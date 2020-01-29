Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

6 saat önce

BELEDİYEDEN DESTEKManisa'nın Akhisar ilçesinde, dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, halkı korkuttu.

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4), System.String[]

BELEDİYEDEN DESTEK

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, halkı korkuttu. Evlerinde durmak istemeyenlere belediye ekipleri yardımcı oluyor. Akhisar'ın Çanakçı Mahallesindeki Mehmet Emin Ay, 8 kişilik ailesiyle başka bir yerde kalmak isteyince, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nın talimatıyla harekete geçildi. Başkan Dutlulu'nun makam aracıyla Ay ailesi, Akhisar'da Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Başkan Dutlulu, "Şehrimizde yaşanan depremlerin ardından belediyemizin tüm birimlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ettik. Dün akşam yaşanan depremin ardından Çanakçı köyünden merkeze gelmek isteyen vatandaşlarımız için makam aracımızı kendilerine tahsis ettik. Herkese geçmiş olsun diyorum. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz. Allah daha büyük afetlerden ülkemizi korusun" dedi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),


Besim Dutlulu, Akhisar, Çanakçı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:54 Kaynak: DHA
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