Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5) - Son Dakika

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADA

Manisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların yaşadığı tedirginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların huzursuz bir şekilde sağa sola hareket ettikleri görüldü.