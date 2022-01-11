Manisa'da asayiş - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 35 bin 400 dolu makaron ile 111 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 eve ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, kaçak 700 kilogram kıyılmış tütün ve 35 bin 400 dolu makaron, 111 paket nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütü yararına yağma gibi suçlardan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D'yi (45) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Yunus ekipleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakaladı

Kent merkezinde asayiş denetimleri yapan Yunus timleri, Turgutlu Caddesi Çamlık mevkisi ve Kocatepe Mahallesi'nde şüpheli iki şahıs üzerinde yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. ve Ş.V. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyla yakalanan bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde durdurduğu şüpheli A.D'nin (19) üzerinde arama yaptı.

Üzerinden 116 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.