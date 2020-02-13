Manisa'da asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da asayiş uygulaması yapıldı

43 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da asayiş uygulaması yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada internet kafe, kafe ve kahvehaneler ile bazı güzergahlarda denetleme yapıldı.

Uygulamada çok sayıda kişi Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Denetimlerde 5 araç trafikten men edildi, toplam 47 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce bir kişinin yapılan üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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