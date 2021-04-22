Manisa'da asfalt sezonu açıldı - Son Dakika

Manisa'da asfalt sezonu açıldı

22.04.2021 12:08
Manisa'da asfalt sezonu açıldı, System.String[]

Geçtiğimiz yıl 100 günde yaklaşık 900 kilometre asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni asfalt sezonunun açılışını yaptı.

Geçtiğimiz yıl 100 günde yaklaşık 900 kilometre asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni asfalt sezonunun açılışını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde asfalt sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 150 araç ve 300 personelle bin 200 kilometrelik hedef doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Manisalıların daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonu açılışını kurban keserek yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Şube Müdürleri, asfalt şantiye şefleri ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personelleriyle Kırtık Şantiyesi'nde bir araya geldi. Programda Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş da hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, program öncesinde asfalt sezonu öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarıyla ilgili Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgiler aldı. Ardından yol çalışmalarında kullanılacak ekipmanları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt ekipleriyle de sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde geçtiğimiz yıl asfalt noktasında rekora imza atıldığını söyleyen Öztozlu, "Geçen sene 2 tane büyük handikabımız vardı. Bir tanesi pandemi, ikincisi ise TÜPRAŞ'ın bitüm üretimini geçici süre durdurması. Bizim yaklaşık 40-45 günümüze mal oldu. Ama kalan sezonda sizler gece-gündüz çalışarak 45 günlük zamanı telafi ettiniz. 100 günde 900 kilometre yol çalışması yaparak erişilemeyecek bir rekora imza attık" dedi.

"Bu sezonki hedefimiz daha büyük"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ekipman konusunda her türlü desteği verdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Zaten bizler sahaya çıkmış, çalışmaya başlamıştık. Viraj alma, genişletme temel malzemesi serme ve su geçişlerini yapma gibi. Bugün itibariyle bismillah deyip tam anlamıyla sezonu açıyoruz. Bu sezonki hedefimiz biraz daha büyük. Bin 200 kilometre hedefimiz var. Bunda da Allah işi karışmazsa çok rahat bir şekilde sizlerin emekleri sayesinde tamamlayacağımıza eminim. Başta Daire Başkanımız ve şantiye şeflerimiz olmak üzere sizlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asfalt ekiplerine teşekkür etti

Asfalt ekiplerine gösterdikleri gayret nedeniyle de teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sizlerin nasıl canla başla çalıştığınızı biliyorum. İnsan üstü gayretle çalışıyorsunuz. Bu çalışma olmasa 100 günde 900 kilometre yol çalışması gerçekleştirilemez. Hepiniz bu süreçte ailenizden feragat ediyorsunuz. Bu çok büyük bir fedakarlık. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

150 araç ve 300 personelle çalışmalar başladı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, asfalt sezonu öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. 2021 yılı asfalt sezonu açılışını kurban keserek yaptıklarını dile getiren Kuruçay, "Bu yıl asfalt sezonuna hızlı bir şekilde girmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, desteklerini hiçbir şekilde esirgemedi. Bizim iş makinesi-araç parkımızda 200 adet araç bulunmakta. Bu noktada sathi kaplama çalışmalarında yaklaşık 80 kadar aracımız var. Bu sene 70 araçlık bir filo kiralaması yaptık. Toplamda 150 araç ve 300 personelle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Başkanımız Cengiz Ergün'ün dile getirdiği üzere, sathi kaplama hedefimiz yaklaşık bin 200 kilometre. Evvelden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım-onarımlarını yaptık. Şantiyelerimize intikallerini de bugün gerçekleştiriyoruz. Kazasız, belasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda da başkanımızın göstermiş olduğu hedefi tamamlamış olarak yeni yolları vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da asfalt sezonu açıldı
Manisa'da asfalt sezonu açıldı
Manisa'da asfalt sezonu açıldı
Manisa'da asfalt sezonu açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da asfalt sezonu açıldı - Son Dakika


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