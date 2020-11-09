Manisa'da asfalt sezonu rekor kırılarak tamamlandı - Son Dakika

Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, asfalt sezonuna 24 Temmuz tarihinde başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu kapadı. Bu sürede özveriyle çalışan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, adeta tarih yazarak, 853 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Hizmet alımı ile yapılan yol çalışmasının yerine, kendi ekipleriyle asfalt çalışması yaparak, kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, rekor üstüne rekor kırdı. Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 Temmuz tarihinde asfalt çalışmasına başladı. Bu süre içerisinde, bahanelerin arkasına sığınmayan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, günde ortalama 10 kilometre asfalt çalışması yaparak önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Havaların soğumasıyla birlikte, 6 Kasım tarihinde asfalt çalışmasını noktalayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında, 853 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Özveriyle çalışan personele teşekkür etti

Bu süre içerisinde özveriyle çalışan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplere teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Olumsuzlukların arkasına sığınmadık. Bünyemize kattığımız yeni araç, ekipmanlar ile aynı anda 5 ilçede asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde her şeyden önce personelimizin özverisiyle, asfalt sezonunda rekor üstüne rekor kırdık" dedi.

Güven ve konfor dönemi

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği yol çalışmasına kavuştuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Bakımsız, kötü görünümde olan, vatandaşlarımız için çileye dönüşen yollarda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, ulaşımda konfor ve güveni sağladık. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan, bölgedeki üreticilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar, yeni görünümüyle hem daha güvenli oldu hem de daha kullanışlı" dedi.

"Manisalı üreticinin emeği, tozdan kurtuldu"

Gerçekleştirilen asfalt çalışmasıyla, üreticilerin emeğinin tozdan kurtulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Bereketli topraklara sahip olan Manisa'mızda, üreticilerimizin emeği toprak yollarda toz oluyordu. Bu anlamda üzüm bağlarının, tarlaların olduğu güzergahlarda gerçekleştirdiğimiz yol çalışmasıyla üreticimizin emeğinin zarar görmemesini de sağladık" dedi.

"Aynı aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

Aynı aşkla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "6 Kasım tarihi itibariyle asfalt çalışmalarımızı tamamladık. 2021 asfalt sezonunda da aynı aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda çalışmaların yapıldığı yollarda seyahat eden vatandaşlarımıza hayırlı olsun temennilerimi iletiyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA