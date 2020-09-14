Manisa'da asfaltta 500 kilometre hedefi aşıldı - Son Dakika

Yol yapım çalışmalarında gece gündüz demeden özveriyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 50 günde 508 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bozuk zeminli yollardan kurtararak, güvenli yollarla buluşturmak için şehrin her noktasında özveriyle yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, asfalt sezonuna planlanan şekilde başlayamayan Manisa Büyükşehir Belediyesi hiçbir bahanenin arkasında sığınmadı ve gece gündüz yol yapım çalışmalarına devam etti. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında asfalt çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 14 Eylül itibariyle 500 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını hedeflediklerini belirtmişti. Başkan Ergün'ün talimatları doğrultusunda gece gündüz özveriyle çalışan yol yapım ekipleri, il genelinde 50 günde 508 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

"Verdiğimiz sözü tuttuk"

Bu süreçte Manisalı vatandaşlar için özveriyle çalışan yol yapım ekiplerine teşekkürlerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ekiplerimiz 45 günde 460 kilometre asfalt çalışması uygulamıştı. 50 takvim gününde de 500 kilometrenin üzerinde bir çalışma yapılmasını planladığımızı belirtmiştik. Ekiplerimiz hafta sonu, gece gündüz demeden hedeflediğimiz çalışmayı gerçekleştirdi. Bu anlamda personellerimize verdikleri emekler için teşekkür ediyorum" dedi.

"Mevsim şartları el verdiği ölçüde devam edeceğiz"

Mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini de ifade eden Başkan Ergün, "Yol medeniyettir düşüncesinden aldığımız güçle, Manisa'mıza yeni yollar kazandırmak için geçtiğimiz günlerde araç filomuza 4 adet çekici tır, 1 adet toprak silindiri, 1 adet vabıl silindir ve 1 adet finişher ile güçlendirdik. Güçlenen araç filomuzla, mevsim şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - MANİSA