Son Dakika Haberleri: Manisa'da asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye para cezası

2 saat önce

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve hattı gereksiz yere meşgul eden 23 kişiye toplam 7 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'da asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye para cezası, System.String[]

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve hattı gereksiz yere meşgul eden 23 kişiye toplam 7 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı, Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapıldı.

Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada acil çağrıların tek numarada toplanmasının önemine işaret ederek, sisteme ilk geçen illerden biri olan Manisa'nın koordineli ve verimli çalışabilmek için hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Manisa Müdür Vekili Ali Dedeler de toplantıda istatistikleri içeren bir sunum yaptı.

Dedeler, 2018 yılında sisteme gelen toplam 1 milyon 796 bin 348 çağrıdan 630 bin 692 çağrının, 2019 yılında da sisteme gelen toplam 1 milyon 69 bin 744 çağrıdan 406 bin 663 çağrının kurumlara aktarıldığını kaydetti.

Bu yılın Ocak - Ağustos döneminde gelen çağrılardan yüzde 48'inin Emniyet Müdürlüğüne, yüzde 40'ının Sağlık Müdürlüğüne, yüzde 12'sinin ise Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD müdürlüklerine aktarıldığını dile getiren Dedeler, 2018 -2019 yılları arası hattı gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye de toplam 7 bin 187 lira idari para cezası verildiğini ifade etti.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok
Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek AK Partili Numan Kurtulmuş: Güvenli Bölge'nin derinliği 30 kilometre olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 11:03:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]