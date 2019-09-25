Manisa'da asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye para cezası

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve hattı gereksiz yere meşgul eden 23 kişiye toplam 7 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı, Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapıldı.

Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada acil çağrıların tek numarada toplanmasının önemine işaret ederek, sisteme ilk geçen illerden biri olan Manisa'nın koordineli ve verimli çalışabilmek için hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Manisa Müdür Vekili Ali Dedeler de toplantıda istatistikleri içeren bir sunum yaptı.

Dedeler, 2018 yılında sisteme gelen toplam 1 milyon 796 bin 348 çağrıdan 630 bin 692 çağrının, 2019 yılında da sisteme gelen toplam 1 milyon 69 bin 744 çağrıdan 406 bin 663 çağrının kurumlara aktarıldığını kaydetti.

Bu yılın Ocak - Ağustos döneminde gelen çağrılardan yüzde 48'inin Emniyet Müdürlüğüne, yüzde 40'ının Sağlık Müdürlüğüne, yüzde 12'sinin ise Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD müdürlüklerine aktarıldığını dile getiren Dedeler, 2018 -2019 yılları arası hattı gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 23 kişiye de toplam 7 bin 187 lira idari para cezası verildiğini ifade etti.