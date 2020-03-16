Manisa'da asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Manisa'da asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Manisa'da taşınmaz tabiat varlığı olan asırlık çınar ağacının devrilmesi, muhtarlık binası ve bir otomobilde hasara neden oldu.

Manisa'da asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi, System.String[]

Manisa'da taşınmaz tabiat varlığı olan asırlık çınar ağacının devrilmesi, muhtarlık binası ve bir otomobilde hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahalle Muhtarlığı arkasındaki alanda bulunan, taşınmaz tabiat varlığı olarak tescilli çınar ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle gürültülü bir şekilde devrildi.

Devrilen ağaç, muhtarlık binasında ve park halindeki Murat Köroğlu'na ait 17 DV 092 plakalı otomobilde hasara yol açtı.

Ağacın devrildiği anda sokaktan geçenler, şans eseri yara almadı.


Olayın ardından sokak trafiğe kapatılırken, Yunusemre Belediyesi ekipleri, çınar ağacını motorlu testereyle keserek temizlik çalışması yaptı.


Otomobil sahibi Murat Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde otururken büyük bir gürültü duydum ve balkona çıkıp baktığımda, çınar ağacının otomobilimin üzerine devrildiğini gördüm. Daha sonra polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Çok şükür kimseye zarar gelmedi." dedi.


Çalışmaların ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Yunusemre, Köroğlu, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti         
16:43
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]