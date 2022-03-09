Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi

09.03.2022 16:12
Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda aslan heykeli ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda aslan heykeli ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez Karakol ekiplerinin birlikte yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden R.K.'nin (29) evinde ruhsatsız tabanca ve tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Salihli Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan "Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal" kapsamında R.K.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet aslan heykeli ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi - Son Dakika


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