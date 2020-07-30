Manisa'da atık depolama tesisinde korkutan yangın - Son Dakika

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir atık depolama tesisinin trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.15'te Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir atık depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin içerisinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Büyük bir gürültüyle patlayan trafodan alevlerin sıçraması sonucu tesisin dışında bulunan kimyasal maddeler de tutuştu. Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine 6 itfaiye aracı, 14 personel sevk edilirken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın fabrikanın iç tarafına sıçramadan tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan itfaiye eri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA