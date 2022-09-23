Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da çiftçiye desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

400'er kilogramlık balyalar halinde hazırladıkları 348 balya yemi de 230 üreticiye dağıttıklarını dile getiren Çelik, "Gelecek yıl ise Veziroğlu Mahallesi'ndeki 250 dönümlük arazimizde yonca üretimi yapmayı planlıyoruz. İnşallah silajlık mısıra ilave olarak yonca üretimi de yapıp çiftçilerimize dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Şehzadeler Belediyesinden üreticilere yem desteği - Son Dakika

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