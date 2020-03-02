Manisa'da av sezonu kapandı - Son Dakika

Manisa'nın da içinde bulunduğu Ege Avlanma Bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayan kara avcılığı sezonu sona erdi.



2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, Manisa'nın da içinde bulunduğu Ege Avlanma Bölgesinde, 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayan avlanma izinlerinin 1 Mart 2020 tarihi itibariyle sona erdiği bildirildi. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde kara avcılığına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Av Sezonu Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda izin verilmektedir. 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda, kara avcılığı sezonu İlimizin içinde bulunduğu Ege Avlanma Bölgesinde avlanma izinleri 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp, 01 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten itibaren 2020-2021 Av Dönemi açılışına kadar kara avcılığı faaliyetleri tüm yurdumuzda yasaktır" ifadelerini kullandı.



Usulsüz avlanmaya ceza



Türkiye'de 481 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunduğu vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve av dönemi boyunca merkez av komisyonunca belirlenen sadece 30 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmekte ve bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayatın korunmasına yönelik kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 2019-2020 Av Dönemi boyunca il şube müdürlüğümüzce 2 bin 938 denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde; 217 kişiye 317 bin 563 TL para cezası uygulanmıştır. Usulsüz avlanılan 51 adet yaban hayvanı için de 51 bin 776 tazminat alınmıştır. 2019 kış döneminde zor iklim şartlarında yaban hayatının desteklenmesi amacıyla doğaya 900 kilogram yem bırakılmıştır. İlimizde yaban hayatın desteklenmesine yönelik il şube müdürlüğümüzce 3 bin 750 adet kınalı keklik Akhisar, Demirci, Kırkağaç'ta doğaya yerleştirilmiştir. 35 adet yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılarak doğaya salınmıştır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi ile av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması, büyük önem arz etmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarında karşılaşılan kimyasal zehirlenmeden korunmasında çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde kullanılan granül gübre ve kimyasal zirai ilaçların zamanında kullanması ve kullanılan zirai ilaç atıklarının bilinçsizce doğaya atılmaması da büyük önem arz etmektedir. Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapılması durumunda en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüze yada şefliklerimize, jandarma ve polis teşkilatlarına ihbar edilmesi yaban hayatının korunması için verilebilecek en büyük katkıdır" - MANİSA