Manisa'da av sırasında vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Darkale Mahallesi'nden domuz avına çıkan Adem Bilik (62) ile M.P. (56) ormanlık alana dağıldı.
Bu sırada iddiaya göre çalılıklardan gelen ses üzerine tüfeğini ateşleyen M.P, Ahmet Bilik'i vurdu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
M.P, gözaltına alınırken Bilik'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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