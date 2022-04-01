Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.
Büyükkıran Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Mehmet Özçiftçi (68), sağ ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Ağır yaralanan Özçiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Mehmet Özçiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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