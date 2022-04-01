Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

01.04.2022 20:12
Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Büyükkıran Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Mehmet Özçiftçi (68), sağ ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Ağır yaralanan Özçiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Mehmet Özçiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı Kılıçdaroğlu, çiftçi ve muhtarlara seslendi Kılıçdaroğlu, çiftçi ve muhtarlara seslendi

Demirci, Çiftçi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:24:42. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement