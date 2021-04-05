Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı - Son Dakika

Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

05.04.2021 16:00
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım şehirlerinden biri olan Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım şehirlerinden biri olan Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ege İhracatçı Birlikler (EİB) verilerine göre Manisa'da 2021 yılının Mart ayında 490 milyon 854 bin dolar ihracata imza atılırken, Manisa'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği ihracatta tüm zamanların rekorunun kırılmasını sağlandı. Manisa'daki elektrik elektronik sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,6'lık artışla ihracatın 257 milyon 591 bin dolarlık kısmını tek başına karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ege İhracatçı Birlikler (EİB) verilerine göre Manisa, Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Niğde, Samsun ve Tekirdağ ile birlikte tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza atarak yüzleri güldürdü. Manisa'da daha önceki rekor 2011 Ekim ayında 483 milyon dolarlık ihracatla elde edilmişti.

Manisa'da 2020 yılında 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2021 yılında toplam ihracatın 5 milyar dolara yaklaşması hedefleniyor.

En fazla ihracat yapan 8. il Manisa

Manisa'da 2021 ilk üç ayında yapılan ihracat rakamı 1 milyar 166 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında 299 milyon 659 bin dolar, şubat ayında 375 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara, Sakarya'dan sonra Türkiye'de en fazla ihracat yapan 8. il oldu.

Manisa'da mart ayında 21 sektörde ihracat artarken, 4 sektörde ise ihracat düştü. Elektrik elektronik sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,6'lık artışla 257 milyon 591 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. İklimlendirme sanayisi 77 milyon 461 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, otomotiv sektörü ise 53 milyon 422 bin dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu. - MANİSA

Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracat, Türkiye, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı - Son Dakika Ekonomi


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