Manisa'da aynı eve ikinci kez kumar baskını - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir evde gece yarısı kumar oynandığı ihbarını alan alan emniyet güçleri biri ev sahibi 13 kişiye 40 bin 950 TL idari işlem uyguladı. Ev sahibine daha öncede 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.



Manisa'nın Soma ilçesinde saat 00.15 sıralarında merkezdeki Namazgah Mahallesinde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adreste yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve yazboz ele geçirildi. Hakkında daha öncede 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçlarından işlem yapılan ev sahibi T.İ. hakkında 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem, ikamette bulunan 13 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan toplam 40 bin 950 TL idari işlem uygulandı. - MANİSA