Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

07.01.2023 12:39
Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 35 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in evlerinin bulunduğu site içindeki artezyen kuyusunda ölümüne ilişkin, site yöneticisi ile sondaj firması yetkilisi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 35 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in evlerinin bulunduğu site içindeki artezyen kuyusunda ölümüne ilişkin, site yöneticisi ile sondaj firması yetkilisi tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi H.A. ile kaçak artezyen kuyusunu açtığı belirtilen firma yöneticisi V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Kuyunun, site bahçesinde kullanmak üzere su bulmak maksadıyla yaklaşık 6 ay önce açıldığı, su bulunamadığı ve üzerinin kapatılmadığı öne sürüldü.

Olay

Salihli ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan Gülnar Sitesi'nde, 5 Ocak'ta akşam saati ailesinin yürüyüşe çıkardığı 2 yaşındaki Batu Demir, kaçak açıldığı tespit edilen 30 santimetre çapında, 60 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşmüştü. Baba Aytuğ Demir de oğlunu kurtarmak için kuyuya girmişti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Çalışmaların 10. saatinde kuyunun 15. metresinde, Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi H.A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen V.Ç. gözaltına alınmıştı.

Üç yıl önce evlendikleri belirtilen ve 1 çocukları bulunan Yağmur-Aytuğ Demir çiftinin siteye 2 ay önce taşındıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kuyuya düşen baba oğulun cansız bedenleri çıkarıldı! Gözlerin çevrildiği 2 isim tutuklandı Kuyuya düşen baba oğulun cansız bedenleri çıkarıldı! Gözlerin çevrildiği 2 isim tutuklandı Baba ve oğlunun cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu! Geriye ailenin mutlu fotoğrafı kaldı Baba ve oğlunun cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu! Geriye ailenin mutlu fotoğrafı kaldı

Cumhuriyet, Salihli, Manisa, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2023 14:37:17. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement