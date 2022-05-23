Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

23.05.2022 18:22

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi 4224 Sokak'ta oturan Şener D'nin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu babası Yener D. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Şener D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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