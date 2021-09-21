Babasını öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu babasını öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C. (36), henüz belirlenemeyen bir nedene tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) evinde bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Akkoyun'un cenazesi Kula Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsi sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşinden ayrıldıktan sonra babasıyla yaşadığı öğrenilen zanlının, ifadesinde daha önce sık sık tartıştığı babasını bu sabah bıçakla yaraladığını itiraf ettiği, olaydan sonra ablasına giderek, "Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü" dediği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Erol Kurnaz da, olayı haber alır almaz eve gittiğini, karakola ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.