Son Dakika Haberleri: Manisa'da Bacadan Çıkan Yangında 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa'da Bacadan Çıkan Yangında 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

38 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da Bacadan Çıkan Yangında 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Iklıkçı Mahallesi'nde 83 yaşındaki Nurullah Şener'in evinin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, komşu evlere de sıçradı.

Yangına mahalle sakinlerinin çağrısıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan ve kimsenin yaralanmadığı yangında, soğutma çalışmaları sürerken 5 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangının başladığı evde yaşayan Ayşe Şener (82), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle ikindi namazını kılarken duman kokusu aldıklarını, namazlarını bitirdikten sonra kokunun geldiği bacaya baktıklarında alevleri gördüklerini ve kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şener, bacaya su dökmeye çalışırken yere düştüğünü ve eşarbının alev aldığını dile getirerek, "Eşarbım alev alınca çok korktum, sonra oğlum geldi beni kurtardı. Bizim evimizle beraber 5 ev kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:41 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel
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