Manisa'da bağ evinde 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da bağ evinde 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da bağ evinde 750 gram esrar ele geçirildi

17 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir bağ evine düzenlenen operasyonda 750 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'da bağ evinde 750 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir bağ evine düzenlenen operasyonda 750 gram esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Komutanlığı ekipleri, Çobanisa Mahallesi Doğanca Mevkisinde M.V'ye (48) ait bağ evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Dedektör köpek "Volta" ile yapılan aramada, su borularının içerisine ve toprağa gömülü halde 185 poşet 750 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddenin, Ege Bölgesi ve komşu illere dağıtılmak üzere hazırlandığını tespit etti.

Olayla ilgili ev sahibi M.V. gözaltına alındı.

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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