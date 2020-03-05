Manisa'da bağ evinde 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir bağ evine düzenlenen operasyonda 750 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Komutanlığı ekipleri, Çobanisa Mahallesi Doğanca Mevkisinde M.V'ye (48) ait bağ evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Dedektör köpek "Volta" ile yapılan aramada, su borularının içerisine ve toprağa gömülü halde 185 poşet 750 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddenin, Ege Bölgesi ve komşu illere dağıtılmak üzere hazırlandığını tespit etti.

Olayla ilgili ev sahibi M.V. gözaltına alındı.