Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

17.03.2022 13:00
Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, Ç.B.'ye(62) ait bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli bir aracın kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli aracın plakasının 45 HB 1146 olduğunu tespit eden ekipler, aracı Taytan Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada bağ evinden çalınan malzemeler ele geçirilirken, araçta bulunan S.A., A.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Araçta ele geçirilen malzemeler Ç.B.'ye teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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Jandarma, Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama - Son Dakika
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