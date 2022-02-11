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Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını - Son Dakika

Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını

11.02.2022 09:22
Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda pet şişe ve variller içerisinde litrelerce rakı, şarap, anason ve fermente edilmiş üzüm şırası ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda pet şişe ve variller içerisinde litrelerce rakı, şarap, anason ve fermente edilmiş üzüm şırası ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde 10 Şubat tarihinde saat 16.00 sıralarında S.D. (34) isimli şahsın bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D.'nin bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 5 litre rakı, 120 litre şarap, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre fermente üzüm şırası ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda jandarma tarafından olayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

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Jandarma, Salihli, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını - Son Dakika
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