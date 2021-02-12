Manisa'da bağ evine kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Manisa'da bağ evine kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye para cezası kesildi
12.02.2021 12:59
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 66 bin 400 lira ceza verildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 66 bin 400 lira ceza verildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde kumar oynandığı belirtilen bir bağ evine, baskın düzenledi.
Operasyonda 16 kişi hakkında işlem yapıldı. Kumar oynamada kullanılan malzemelere el kondu.
Şüphelilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek suçlarından, 66 bin 400 lira ceza kesildi.
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