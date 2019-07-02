Son Dakika Haberleri: Manisa'da bağlar beyaza büründü
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Manisa'da bağlar beyaza büründü

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sofralık üzüm üreticileri, üzümlerini korumak ve hasadı ötelemek için bağlardaki asmaların üzerini beyaz kanaviçeyle örtüyor.

Manisa'da bağlar beyaza büründü, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sofralık üzüm üreticileri, üzümlerini korumak ve hasadı ötelemek için bağlardaki asmaların üzerini beyaz kanaviçeyle örtüyor.
Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl ilçesindeki üreticiler, 130 bin dönüm bağda hasada hazırlanıyor.
Asmalarda üzümlerin meyveye durmasının ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sabahın erken saatlerinde bağlara giden üreticiler, asmaların üzerini beyaz kanaviçe ile örterek ürünü yağmur ve dolu gibi iklimsel etkilerden korumayı, hasadı ötelemeyi amaçlıyor.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli ekonomik unsuru üzümleri korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Sarıgöl'de bu yıl üzüm bağları 20 gün erken örtünmeye başlandı. Sebebi hava sıcaklıkların aniden başlaması. Tahminen ovamızın yüzde 95'i örtü altına alınarak korunacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:33 Kaynak: AA
Türkiye, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi
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