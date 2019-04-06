Manisa'da Bağlarda Doluya Karşı Önlem
1 saat önce
Manisa'da üreticiler, don riskine karşı bağlarını örtü altına almaya başladı.
Manisa
'da üreticiler, don riskine karşı bağlarını örtü altına almaya başladı. Sarıgöl
ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde üzüm üreten Yusuf Aydınalp, üzüm bağlarında doluya karşı en garantili sistemin tülü örtü olduğunu, tüm üreticilerin bağları örtünün altına almaya başladığını belirtti.
Aydınalp, "5 dekarlık üzüm bağının örtü masrafı 12 bin 500 lira .Örtüler 5-8 yıl kullanılabiliyor. Böylelikle dolu gibi hava şartlarındaki olumsuzluklara karşı bağlarımızı korumaya alıyoruz." dedi.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üzüm bağlarının yaz kış örtü ile korunduğunu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: AA
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