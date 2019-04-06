Son Dakika Haberleri: Manisa'da Bağlarda Doluya Karşı Önlem

Manisa'da Bağlarda Doluya Karşı Önlem

1 saat önce

Manisa'da üreticiler, don riskine karşı bağlarını örtü altına almaya başladı.

Manisa'da Bağlarda Doluya Karşı Önlem, System.String[]
Manisa'da üreticiler, don riskine karşı bağlarını örtü altına almaya başladı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde üzüm üreten Yusuf Aydınalp, üzüm bağlarında doluya karşı en garantili sistemin tülü örtü olduğunu, tüm üreticilerin bağları örtünün altına almaya başladığını belirtti.

Aydınalp, "5 dekarlık üzüm bağının örtü masrafı 12 bin 500 lira .Örtüler 5-8 yıl kullanılabiliyor. Böylelikle dolu gibi hava şartlarındaki olumsuzluklara karşı bağlarımızı korumaya alıyoruz." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üzüm bağlarının yaz kış örtü ile korunduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, Güncel
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