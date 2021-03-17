Manisa'da "baharın habercisi" leylekler yuvalarına döndü - Son Dakika

Manisa'da baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yuvalarına döndü.

Kış mevsimini ılıman bölgelerde geçirdikten sonra uzun bir göçün ardından Manisa'ya ulaşan leylekler, Turgutlu ilçesinde geçen yıl bıraktıkları yuvalarını yeniden yapmaya başladı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde bulunan ilçeleri ve Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Turgutlu'da görülen leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kış boyunca yağmurun ve rüzgarın etkisiyle bozulan yuvalarını düzenlemek için, çalı ve ot toplayan leyleklerin hummalı çalışması, renkli görüntülere sahne oldu.