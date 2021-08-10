İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu 2 ev ve bahçede depo olarak kullanılan kulübede hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bahçedeki ocaktan sıçrayan kıvılcımlar, iki evde hasara neden oldu - Son Dakika

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