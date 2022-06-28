Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

28.06.2022 13:22
Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. (37) ve V.A'nın (31) evlerine operasyon düzenledi.

Evlerin bahçelerinde yapılan aramalarda 73 kök Hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele bulundu.

Gözaltına alınan M.A ve V.A'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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