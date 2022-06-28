Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. (37) ve V.A'nın (31) evlerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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