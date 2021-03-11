Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak - Son Dakika

Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak

11.03.2021 13:00
Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi ile Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta beton yol uygulamasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi ile Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta beton yol uygulamasına başladı.

Yol yapım ve bakım çalışmalarını dört mevsim sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesi ile Akhisar'ın Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta beton yol uygulamasına başladı. 4 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu inceledi. Öztozlu'ya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Belediye Meclis Üyeleri, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Mahalle muhtarları ile sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Beton yolu, sathi kaplamayı, prestij caddelerimizi kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Peyzaj uygulamalarımızda kullandığımız çiçekleri kendi ekiplerimiz ile yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra, hayvan içme suyu göletlerini temizliyoruz, seralar ile üreticimize destek oluyoruz. Her daire başkanlığımız, kendi ekipleriyle üretken ve verimli belediyecilik anlayışıyla, yeni projeler hayata geçiriyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bizlere her konuda desteği veriyor" dedi.

Aynı anda farklı noktalarda beton yol uygulaması yaptıklarını da belirten Öztozlu, "Gördes ilçemizde eski Salihli yolunda bunun yanı sıra Saruhanlı ilçemizde Lütfiye Mahallesi ile Akhisar Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta ve Saruhanlı ilçemizde Azimli-Gökçeköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yolda ekiplerimiz çalışıyor. Saruhanlı ilçemizde 37 kilometre beton yol programımız var" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Alt temel çalışmalarının ardından mekanik çalışmalarımızı tamamlayacağız. Daha sonra ise beton yol uygulamasını tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi. - MANİSA

Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak
Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak - Son Dakika


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