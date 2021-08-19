Manisa'da balık satış yerleri denetlendi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce perakende balık satışı yapan işletmelere denetimler gerçekleştirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliği amacıyla balık satışı yapılan yerler denetlendi. İl Müdürü Metin Öztürk'ün de katılımıyla balık halleri, perakende balık satış yerleri, yol güzergahları, soğuk hava depoları gibi pek çok yerde denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; "Denetimlerimizde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol ediliyor. Ayrıca tazelik kriterleri ve muhafaza şartları bakımından incelemeler yapılıyor. Denetim sonrasında ekipler tarafından işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ülkemiz su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği, halkımızın taze, güvenilir ve kaliteli su ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla bu alandaki denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

Özellikle yaşlıların ve çocukların çok sık balık tüketmeleri gerektiğine vurgu yapan İl Müdürü Öztürk, önemli bir hayvansal protein kaynağı ve omega-3 deposu olan balıkların kemikleri güçlendirdiğini, zeka gelişimine fayda sağladığını, bağışıklık sistemimizi koruyup, özellikle çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

Denetimlere Öztürk'ün yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Su Ürünleri Mühendisleri katıldı. - MANİSA