Manisa'da balkon ve ağaçta mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Manisa'da balkon ve ağaçta mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
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Manisa'da bir evin balkonunda ve ağaçta ayağına ip dolaştığı için mahsur kalan kuşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'da bir evin balkonunda ve ağaçta ayağına ip dolaştığı için mahsur kalan kuşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunusemre ilçesinde bir apartmanın balkon demirleri arasına bir kuşun sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşu balkon demirleri arasından sıkıştığı yerden çıkardı.
Bir diğer ihbarı değerlendiren ekipler, Şehzadeler ilçesinde ayağına dolanan ipler nedeniyle ağaçta çırpınan kuşu kurtardı.
Yaraları bulunmayan kuşlar, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:48 Kaynak: AA
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