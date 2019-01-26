Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kıymet Güneş (52), Cumhuriyet Mahallesi
Kurşun Sokağı'ndaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek birinci kattan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Güneş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:25 Kaynak: AA
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