Son Dakika Haberleri: Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü

Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Ayşe Kaçar (49), Gökçeören Mahallesi'ndeki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybetti.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Kaçar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Gökçeören, Kula, Manisa, Güncel
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