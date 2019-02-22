Manisa'da Balkondan Düşen Şahıs Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde balkondan düşen 71 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde balkondan düşen 71 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Şeyh Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi No 164'de ikamet eden 4 çocuk babası Süleyman Selen apartmanın birinci katındaki evinin balkonuna çıktı.
Tansiyon ve kalp hastası olan şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düştü.
Selen, ambulansta yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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