Son Dakika Haberleri: Manisa'da Balkondan Düşen Şahıs Yaşamını Yitirdi

Manisa'da Balkondan Düşen Şahıs Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde balkondan düşen 71 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Manisa'da Balkondan Düşen Şahıs Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde balkondan düşen 71 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Şeyh Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi No 164'de ikamet eden 4 çocuk babası Süleyman Selen apartmanın birinci katındaki evinin balkonuna çıktı.

Tansiyon ve kalp hastası olan şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düştü.

Selen, ambulansta yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel
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