Manisa'da balkondan düştüğü iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, ikinci katın balkonundan düştüğü öne sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Rıfat Karaca Caddesi'ndeki bir apartmanda oğlu ve geliniyle yaşayan İbrahim Onbaşı'nın (73) bahçede hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise bildirdi.
Sağlık ekiplerinin Soma Devlet Hastanesine kaldırıldığı Onbaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Onbaşı'nın balkondan düşme sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:45 - Kaynak: AA
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