Manisa'da balkonlarda tek bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi - Son Dakika

MANİSA'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında çocuklarıyla evlerinin balkonlarından saat 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Manisa'da alınan sokağa çıkma yasağının ardından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmadığı bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirten İletişim Başkanlığı, vatandaşların saat 21.00'de balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okuması için çağrıda bulundu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da Şehzadeler, Yunusemre, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçesindeki vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılını saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.

- Manisa