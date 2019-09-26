Son Dakika Haberleri: Manisa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu
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Manisa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

51 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Manisa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ndeki baraj gölünün yüzeyinde bir erkek cesedi gören balıkçılar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin hakkında kayıp ihbarı yapılan Necati Deniz'e (53) ait olduğunu belirledi.

Deniz'in cenazesi, jandarma olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgeye gelen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Necati Deniz'in dün sabah 45 RS 904 plakalı otomobiliyle evinden Yurtbaşı Mahallesi'ne gitmek için ayrıldığı ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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