Manisa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ndeki baraj gölünün yüzeyinde bir erkek cesedi gören balıkçılar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin hakkında kayıp ihbarı yapılan Necati Deniz'e (53) ait olduğunu belirledi.

Deniz'in cenazesi, jandarma olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgeye gelen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Necati Deniz'in dün sabah 45 RS 904 plakalı otomobiliyle evinden Yurtbaşı Mahallesi'ne gitmek için ayrıldığı ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.