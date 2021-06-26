Baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Erkek arkadaşı çırpınan Dayan'ı kurtarmak için müdahale etmiş ancak başarılı olamamıştı. Çetin'in durumu bildirmesi üzerine gölde arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Serpil Dayan, erkek arkadaşı Halil Çetin (35) ile dün Afşar Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra suya girmesinin ardından çırpınmaya başlamıştı.

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