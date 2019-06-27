Son Dakika Haberleri: Manisa'da baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu
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Manisa'da baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kardeş, girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Manisa'da baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kardeş, girdikleri baraj gölünde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Delibaşlı Mahallesi'nde yaşayan Ali (39) ve ağabeyi Hamit Toktaş (42), Demirköprü Barajı'na girdi.
İki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakında bulunan maden işletmesindeki işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinden de destek istendi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından Ali ve ağabeyi Hamit Toktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cenazeler, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:30 Kaynak: AA
Demirköprü Barajı, Salihli, Manisa, Güncel
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