Manisa'da baraj kıyısında kesik kol bulundu - Son Dakika
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Manisa'da baraj kıyısında kesik kol bulundu

7 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'da baraj kıyısında kesik kol bulundu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Baraj kıyısında kesik kol görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme, dalgıç polisler de barajda arama yaptı.

Bulunan kol parçası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp gencin ailesinden DNA örneği alındı

Kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için ilçede 7 Şubat'ta kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındığı belirtildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheli M.T'yi (44) gözaltına aldı.

M.T'nin emniyetteki ifadesinde 15 Şubat'ta Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in Soma'ya bağlı Bayaz Mahallesi'nde bulunan evinin önüne fidye mektubu bıraktığını, 450 bin lira fidyenin istendiği mektubu Özcan ile yazdığını iddia ettiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manisa, Kesik, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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