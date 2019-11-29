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Manisa'da bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Turgutlu'dan Manisa istikametine giden 35 AT 2254 plakalı makarna yüklü kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), Manisa çevre yolunda yağıştan dolayı yolun kayganlaşmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Dergi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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