Manisa'da bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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