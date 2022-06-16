Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

16.06.2022 20:50
Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eren Herdem'in (21) kullandığı 34 EMK 406 plakalı motosiklet, Akhisar- Balıkesir kara yolunun Kırkağaç ilçesi geçişi İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Herdem'in cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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