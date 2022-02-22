Manisa'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

22.02.2022 22:29
Manisa'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Manisa- İzmir Karayolu Karakoca mevkisinde, H. Türkmen (25) idaresindeki 35 ARP 703 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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Yunusemre, Türkmen, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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